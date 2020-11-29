«Мне не нужны цветы»: Ирина Отиева не пожелала ни с кем видеться в свой день рождения

Певица Ирина Отиева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не желает ни с кем видеться. В том числе с друзьями и журналистами. В последнее время ходит много слухов, якобы звезда спивается.

«У меня день рождения, но я не хочу ни с кем видеться. Мне не нужны цветы». Ирина Отиева

А вот поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров всегда с уважением говорит о звездной исполнительнице. «Она замечательная певица. Таких в стране мало. Она и еще Долина. Она всегда так прекрасно голосила на эстраде. Молодой я был тогда совсем. Пошел поступать в вуз на курс Кобзона. Но он меня не взял. Она была в приемной комиссии, меня поддерживала. Она талантливая певица. Пока сам не удостоверюсь, не буду комментировать слухи о ее состоянии. Мы за всю жизнь виделись пару-тройку раз. Здоровье надо беречь», — заявил Киркоров.

Ранее художник Никас Сафронов отмечал в беседах с журналистами, что Ирина Отиева даже не поднимает трубку, когда он ей звонит. При этом он говорил, что звезда нуждается в помощи.

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