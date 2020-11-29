Нонна Мордюкова перед смертью подарила племяннице дорогой перстень с золотым янтарем

Как отметила Елена, ей всегда было очень волнительно общаться со звездой.

Актриса Нонна Мордюкова незадолго до смерти подарила своей племяннице Елене дорогой перстень с золотым янтарем. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Она была великой актрисой. Всегда для меня волнительно было с ней встречаться. Она подарила мне незадолго до смерти перстень с золотым янтарем. Он очень дорогой. Я не хотела его брать, но спорить с ней было бесполезно. Все отдавала. Она думала обо всех. Это, пожалуй, самое главное ее качество». Племянница Нонны Мордюковой

Отметим, что несколько дней назад исполнилось 95 лет со дня рождения легендарной советской актрисы. Однако на Кунцевское кладбище, где она похоронена, никто из родных и друзей, кроме племянницы, больше не пришел.

Нонна Мордюкова ушла из жизни в июле 2008 года. Она последние годы жизни болела сахарным диабетом. Похоронили звезду рядом с могилой сына Владимира Тихонова. Мужчина рано ушел из жизни. Поговаривали, что причиной его смерти стала передозировка наркотиками.

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