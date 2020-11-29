Нетребко в летящей юбке из органзы и принтованном свитшоте предстала в музее «Ленрезерв»

Певица приехала в Санкт-Петербург с семьей.

Анна Нетребко покинула Вену, где в настоящий момент объявлен карантин. Оперная дива прибыла в Россию, чтобы повидать своих близких и принять участие вместе с мужем тенором Юсифор Эйвазовым в оперной постановке Пьера Луиджи Пицци «Трубадур».

Компанию в путешествии им составил сын певицы Тьяго, который пропускает занятия в школе из-за ограничительных мер в Австрии, где практически все общественные заведения закрыты из-за пандемии.

Семья, пользуясь случаем, изучает Северную столицу с ее культурной стороны, наведываясь в местные выставки и музеи. Одно из последних мест, которое сильно впечатлило Анну – экспозиция «Ленрезерв», она позволяет окунуться в атмосферу советской эпохи. Звезда оперной сцены посетила настоящую коммунальную квартиру 40-х годов, позировала в фотоателье со старым фотоаппаратом и даже отметилась в бомбоубежище.

«Я под таким впечатлением! Это словами не передать!» — поделилась Анна эмоциями.

Для выхода в свет звезда выбрала черную летящую юбку из органзы и принтованный свитшот, взяв на вооружение тренд на единство противоположностей.

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