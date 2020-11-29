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Маргарита Терехова и ее сын не пришли проститься с режиссером Георгием Гавриловым

Последний муж актрисы умер не так давно от коронавируса.

Маргарита Терехова и ее сын не пришли проститься с режиссером Георгием Гавриловым
Маргарита Терехова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Маргарита Терехова, которая страдает уже десять лет болезнью Альцгеймера, и ее 39-летний сын фотограф Александр не пришли проститься с третьим мужем звезды режиссером Георгием Гавриловым. Он умер от коронавируса в возрасте шестидесяти лет. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Георгий Гаврилов
Георгий Гаврилов. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Актриса Алена Бабенко в эфире программы отметила, что Георгий Гаврилов сыграл большую роль в ее жизни. Он очень помог ей на определенном этапе.

«Я много раз могла упасть и бросить все. Мне было тяжело. Но он был тем человеком, который меня толкал вперед. Мне очень жаль, что уже не придется увидеть его живым. Эта болезнь не позволит даже на него посмотреть».

Алена Бабенко

Отметим, что Терехова старше своего третьего мужа на 18 лет. Долгое время считалось, что сына она родила именно от Гаврилова, но это не так. Ребенка она зачала от предпринимателя из Таджикистана, хотя растил его именно Гаврилов. Вместе они были 15 лет.

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Алена БабенкоГеоргий ГавриловКанал НТВМаргарита ТереховаПрограмма "Ты не поверишь!"