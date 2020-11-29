Маргарита Терехова и ее сын не пришли проститься с режиссером Георгием Гавриловым

Актриса Маргарита Терехова, которая страдает уже десять лет болезнью Альцгеймера, и ее 39-летний сын фотограф Александр не пришли проститься с третьим мужем звезды режиссером Георгием Гавриловым. Он умер от коронавируса в возрасте шестидесяти лет. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Актриса Алена Бабенко в эфире программы отметила, что Георгий Гаврилов сыграл большую роль в ее жизни. Он очень помог ей на определенном этапе.

«Я много раз могла упасть и бросить все. Мне было тяжело. Но он был тем человеком, который меня толкал вперед. Мне очень жаль, что уже не придется увидеть его живым. Эта болезнь не позволит даже на него посмотреть». Алена Бабенко

больше по теме Резко постаревшую Алену Бабенко жестко захейтили в Сети Пользователи признаются, что не узнали актрису на фото.

Отметим, что Терехова старше своего третьего мужа на 18 лет. Долгое время считалось, что сына она родила именно от Гаврилова, но это не так. Ребенка она зачала от предпринимателя из Таджикистана, хотя растил его именно Гаврилов. Вместе они были 15 лет.

Смотрите также: