«Демонстрировать достаток – дурной тон»: Шепелев о Пригожине, который отдохнул на Мальдивах

Телеведущий Дмитрий Шепелев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что не любит, когда звезды отечественного шоу-бизнеса хвастаются своими богатствами.

«Демонстрировать свой достаток — дурной тон. Мне, скажу я вам, не хватало спорта на карантине. Я набрал девять килограммов жира. Лучше в тот момент было меня не видеть. У меня прекрасная работа. Смешить детей, чем я сейчас занимаюсь, нелегко». Дмитрий Шепелев

Как отметил телеведущий, он лично водит своего ребенка от покойной певицы Жанны Фриске Платона в школу. «Встаю очень рано. Что касается отдыха Пригожина? Ну, он зарабатывает, наверное. Он на Мальдивах, а я здесь. Я все делаю своими руками. Полы мою холодной водой. Знаете, о чем я сейчас мечтаю? Дожить до 95 лет», — заявил телеведущий.

Напомним, что Дмитрий Шепелев уже четыре года не позволяет родным Жанны Фриске видеться с семилетним Платоном. При этом он избегает всех вопросов об этой ситуации.

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