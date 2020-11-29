«Запоминающиеся моменты»: Навка отметилась на открытии катка с детьми Киркорова

Король российской эстрады пришел на праздник возле ГУМа с папой и наследниками.

В Москве возле ГУМа открыли праздничный каток, на торжестве по этому случаю собрались многочисленные звездные гости. В их числе оказался Филипп Киркоров с папой Бедросом Киркоровым, дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином. Отметилась и Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым и младшей наследницей Надей.

Фигуристка представила публике отрывок из музыкального спектакля на льду «Руслан и Людмила», а потом отметила событие вместе со своими известными приятелями, запечатлевшись на память с детьми короля российской эстрады.

«Праздник к нам приходит! Торжественное открытие катка ГУМа. Такие праздники мы по традиции посещаем всей семьей. Самые запоминающиеся моменты, все как в сказке», — подписал он обнародованные в личном блоге кадры.

Смотрите также