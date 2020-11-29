«Понятия не имею, что она на Новый год загадала»: Алексей Макаров не общается с дочерью

Актер Алексей Макаров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что не общается в последнее время со своей дочкой от актрисы Виктории Богатыревой Варей.

«Понятие не имею, что она на Новый год загадала. Она хочет, наверное, внимания. Спросите вообще об этом ее. Я не дочка Варя. Она не хочет быть актрисой. Она хочет быть художницей. Я счастлив за нее. Это моя дочь».

Алексей Макаров

Как отметил актер, для него тяжелый 2020 год получился продуктивным. «Я снялся в замечательном сериале. Я Новый год отмечу один. Гуляю, встречаю Новый год на улице. Хочу быть жив и здоров. Крыша над головой у меня есть. Мне ничего на самом деле не надо. У меня все есть», — заметил актер.

Отметим, что с Викторией Богатыревой Алексей Макаров расстался много лет назад. Официально мужем и женой они так и не стали. Позже женщина подала на алименты, так как актер исчез из жизни дочери.

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