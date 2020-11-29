Дочери Киркорова подарили на день рождения золотой браслет за полтора миллиона рублей

Певец Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что его дочь Алла-Виктория на девятилетие получила золотой браслет за полтора миллиона рублей от известного французского бренда. Такой презент ей сделала друг семьи меценат Алина Редель.

«У нас утро в день рождения началось со слез. Алла-Виктория хотела отметить праздник с одноклассниками, но весь класс посадили на карантин. У нас с этим в школе очень строго. Один из одноклассников Аллы-Виктории заболел ковидом. Но дети болеют легко. Он практически не заметил, но тем не менее весь класс высадили на карантин. Мартин в другом классе. Он учится». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, дочь на день рождения получит «всякие безделушки». «Да что скрывать. Вот браслет от дизайнера Алины Редель. Она пока не очень понимает его ценность. Но потом вырастет и узнает, кто такая Алина. Девять лет Аллы-Виктории мы отпразднуем в узком кругу. Сделаем это первого декабря», — сказал поп-король.

Напомним, что Алла-Виктория Киркорова родилась 26 ноября 2011 года. Музыкант не раз отмечал, что без ума от наследницы.

Смотрите также: