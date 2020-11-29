«Когда муж в заключении – прекрасно»: Голубкина поддержала порыв Кругликовой развестись с Ефремовым

Как отметила актриса, в тюрьме у актера нет никакой возможности встречаться с другими дамами.

Актриса Мария Голубкина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не видит ничего страшного, если нынешняя жена актера Михаила Ефремова педагог Софья Кругликова разведется с нерадивым мужем.

«Когда муж в заключении – это вообще прекрасно. Во-первых, знаешь, где сидит. Ну, с кем сидит. Трезвый. Может, спортом занимается. Там матом не ругаются, кстати. И там нет никакой возможности встречаться с другими дамами. Я и сама развелась. Дядя сказал: «Что ты терпела 13 лет? Ну, потерпи еще лет 50». Но я против этого». Мария Голубкина

Телеведущая Эвелина Бледанс также на стороне Кругликовой. «Не все женщины — жены декабристов. Осуждать нельзя. Она знает правду. Я никогда не стану осуждать женщину», — заявила она.

Михаил Ефремов летом этого года угодил в ДТП. Актер был пьян. По его вине погиб человек. Сейчас он отбывает наказание в колонии.

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