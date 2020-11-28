«Были ошарашены»: Пегова в алом платье страстно поцеловалась с Тихоновым под хит Пугачевой

Ирина Пегова всегда умела удивлять публику. В этом году она принимает участие в проекте «Ледниковый период». Пышные формы не мешают ей демонстрировать впечатляющие результаты. Ее партнером стал Алексей Тихонов, который с радостью учит артистку поддержкам, беговым и другим элементам. До недавнего времени девушке не удавалось получить 6.0 от всех судей, но в 9 выпуске шоу она произвела настоящий фурор.

Для чувственного номера Пегова выбрала хит Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте — «Опять метель». На льду она появилась в алом приталенном платье и розовом пальто. Актриса сказала разговаривать с залом, рассказывая историю своей любви. Потом на карусели появился Тихонов. Они безупречно выступили, показав очень сложные поддержки. Ирина смогла даже удержаться в руках партнера, вися вверх тормашками.

Судьи были единодушны и без разговор поставили паре высшие оценки за артистизм, а вот за технику им дали 5,9, что является хорошим, но не лучшим результатом среди участников. При этом члены жюри похвалили Ирину.

«Очень хороший номер, прямо до слез. Движения совпадали с этим потрясающим голосом, с пониманием того, что Алла Борисовна хотела этим сказать. Они передали это, человеческие отношения, любовь. То что 5, 9 — мне не достаточно, что ты покачиваешься, ногу поднимаешь ниже бедра. Леша, научи ее. Если это преодолеть, то это 6. 0 Продвигайтесь», — высказалась Татьяна Тарасова.

«Потрясающий, клевый номер получился. Такая находка с этим голосом. Зрители не знают, что кататься и еще разговаривать это профессионалам сложно, а тут еще девочке, которая еле на ногах стоит. Ты большая молодец. Ирочка, ты сегодня вообще не вышла из образа, несмотря на то, что тебе нужно было кататься, делать эти безумные поддержки. Ни разу не вышла из образа! Вы сделали все на 100%. Нам просто хочется, чтобы ты вышла и дала нам подкрутку. Я шучу. Я не знаю. Ножки, конечно, хочется поднять. Ножку исправите и будет 6.0», — пояснила Татьяна Тарасова. «Это была театральная постановка. Для меня это был театр на льду. Такого я никогда не видела. Мы немного были ошарашены. Потом Ирина начала кататься и говорить. Я не была на ваших спектаклях, но теперь мне захотелось прийти к вам», — отметила Елена Исинбаева.

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