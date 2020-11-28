«Поступил подло»: Казаченко возмутили слова директора Ротару о его нищете

Вадим Казаченко является заслуженным артистом России. Он редко появляется на публике в этом году. Из-за пандемии коронавируса, большая часть звезд оказалась без работы.

Артист тоже пока не дает концертов. Он живет с Ириной Амантин после развода с Ольгой Казаченко, которой пришлось доказывать, что она родила от него ребенка. Минувшим летом его бывшая жена жаловалась, что он забывает перечислять алименты сыну.

А на днях директор Софии Ротару — Сергей Лавров — рассказал прессе, что Казаченко с женой находятся в бедственном положении и якобы голодают из-за отсутствия работы.

Когда Казачекно прочитал смелые заголовки о том, что якобы жалуется на нищету, то был возмущен, как и его супруга. В соцсети артист решил пояснить что дело обстоит иначе.

«Я возмущеен информацией, которую распространил Сергей Лавров. Имея таких приятелей и врагов не нужно. Да, времена сейчас тяжеелые, но ни я, ни Ирина не жаловались ему ни на что», — отметил певец.

Вадим добавил, что директор Ротару выдумал все, что сказал о нем. Более того, артист не знает, зачем так поступил Лавров, так как они работали вместе раньше, но уже несколько месяцев даже не созванивались.

«Мы считаем, что Сергей поступил подло в контексте сегодняшней сложной ситуации с пандемией и ситуацией в концертной жизни артистов нашей страны», — добавил Казаченко.

Он отметил, что в этом году почти у всех есть финансовые проблемы. Певец заверил, что сам бы рассказал обо всем, если бы действительно умирал от голода. Его возмутило то, что Лавров едва ли не «похоронил его заживо», поэтому публично потребовал извинений. Поклонники в свою очередь предложили Вадиму не обращать внимание на тех, кто пытается пропиариться в сложное время.

Напомним, что ранее Елена Воробей попросила денежной помощи у государства, так как ей не хватает сред даже на оплату коммунальных услуг в кризисной ситуации. А Валерий Меладзе стал призывать байкотировать новогодние «огоньки», раз праздничные гуляния были запрещены из-за пандемии коронавируса.

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