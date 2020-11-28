«Сочное и нежное»: Высоцкая раскрыла секрет приготовления куриных бедрышек с овощами

Телеведущая Юлия Высоцкая щедро делится своими кулинарными рецептами и секретами приготовления разных блюд. На этот раз звезда экрана поделилась тонкостями готовки сочных куриных бедер с овощами и прованскими травами.

Для приготовления сочных бедрышек вам понадобятся: куриные бедра — 4 шт, помидоры — 8 шт, картофель — 3 шт, лук красный — 2 шт, сыр фета — 100 гр, оливки — 1 горсть, розмарин — 1 веточка, вино белое — 200 мл, оливковое масло — 2 ст. л., прованские травы — ¼ ч. л., перец черный свежемолотый — ¼ ч. л., соль морская — ¼ ч. л.

Картофель нарезаем брусочками и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Пока не солим и не перчим. Далее переходим к бедру.

«Кожей вниз на сковороду отправили бедра цыпленка. Теперь можно соль, перец, розмарин – можно сухой, можно свежий, как у меня. Обжариваем со всех сторон до золотистой корочки», — объясняет Высоцкая.

Картошку из духовки перекладываем на дно формы, сверху высыпаем порезанный лук, затем кладем цыпленка. Добавляем оливки, посыпаем сухими прованскими (или любыми другим) травами, и выкладываем поверх всего этого помидоры.

«Белое вино обязательно нужно добавить. Потому что алкоголь выпарится, а аромат останется, и все будет сочное и нежное», — раскрыла секрет Высоцкая.

Блюдо отправляем в духовку 180 градусов на 30 минут. После чего остается присыпать все сверху сыром фета.

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