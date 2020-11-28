«Я в шоке от таких подарков»: Бузова поддержала перенесшую инсульт сестру сумочкой Louis Vuitton

32-летняя Анна была госпитализирована почти две недели назад.

Шестнадцать дней после инсульта 32-летняя Анна Бузова, сестра поющей телеведущей, провела в больнице. На выходные врачи позволили девушке поехать домой. И радостная Анна записала видео, в котором поведала о своем самочувствии.

«Не могу поверить своему счастью, если честно. Правда, меня отпустили всего на два дня. Но мне так здесь хорошо!», — рассказала сестра звезды.

Анна Бузова рассказала, что чувствует себя хорошо, речь у нее восстановилась на 100%. Но еще немного нужно будет потренироваться, как советует логопед.

Девушка обратилась к своей старшей сестре со словами благодарности. Она отметила, что Ольга смогла навестить ее в первые дни после инсульта, а также проявила огромную заботу о ней.

«Леля – одна из немногих, кто понимала, что я ней говорила (точнее мычала) в первые дни после болезни», — призналась Анна.

Бузова-старшая окутала младшую вниманием и заботой, посылала ей цветы и подарки. Один из них Анна показала своим подписчикам и заметила:

«Я в шоке от таких подарков. Офигенная сумочка Louis Vuitton, новая коллекция. Она просто вообще мега-мега вау!», — похвасталась Анна.

Положительные эмоции в реабилитационном периоде идут только на пользу. И Анна Бузова благодарна родным и близким, которые поддерживают сейчас ее и так чутко относятся.

Смотрите также