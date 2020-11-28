«Мой новый концертный лук»: постройневшая Анита Цой сменила цвет волос

Многие звезды довольно часто меняют имидж, чтобы не наскучить своим фанатам. К примеру, Ольга Бузова экспериментирует с цветом и длиной волос с каждой сменой сезона. Накануне зимы на бьюти-преображение решилась другая певица, 49-летняя Анита Цой.

Цой не так давно заметно постройнела. Артистка к своей новой фигуре решила сменить имидж. Она покрасила пряди волос в модный яркий цвет, а для выступления облачилась в кожаную рубаху поверх белой блузки и мини юбку. От высоких ботфорт к ремню на юбке протянулась длинная металлическая цепь.

«Крутите фото-колесо и оценивайте мой новый концертный лук от 1 до 10!», — предложила Цой.

По мнению многочисленных фолловеров, получилось очень стильно и ярко. И поклонники поддержали артистку:

«Как вы постройнели, очень хорошо выглядите», «Офигенно! Очень круто смотрится! 10 баллов», «Образ просто огонь», «Самая красивая! Вы только хорошеете и молодеете», «Выглядите потрясающе», — пишут в комментариях.

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