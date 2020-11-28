«Давно не проводили время вдвоем»: Эмин поделился редким фото со своим отцом-олигархом

Певец Эмин Агаларов в Instagram опубликовал редкое фото со своим отцом-бизнесменом 65-летним Аразом Агаларовым. На снимке они стоят вдвоем около моря. Надо отметить, что отец Эмина находится в прекрасной физической форме.

«Давно не проводили время вдвоем», — кратко подписал фотографию исполнитель.

Интересно, что в комментарии на страничку к Эмину Агаларову заглянула его давняя подруга певица Глюкоза. «Люблю», — кратко подписала она красивый кадр.

Отметим, что Араз Агаларов – президент и владелец группы компаний Crocus Group. Его состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. В этом году в рейтинге богатейших людей России по версии «Форбс» он занял 55 место. Добавим, что Араз Агаларов – кандидат экономических наук. В 1998 году защитил диссертацию на тему «Формирование и использование фонда заработной платы на примере предприятия связи».

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