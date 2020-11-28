Вкусно и полезно: Марина Юдашкина поделилась рецептом творожной запеканки с грушей

В самоизоляции Марина Юдашкина полюбила готовить. С каждым блюдом мастерство светской львицы росло и совершенствовалось, и вот уже жена кутюрье с удовольствием делится рецептами и показывает, что и как делать на кухне. Впору Марине заводить кулинарный блог.

На сей раз жена модельера приготовила творожную запеканку с грушами. Она сняла видео и подробно объяснила, как повторить аппетитный десерт самостоятельно.

Итак, возьмите пастообразный творог — 250гр, зернистый творог — 250, яйца — 2 шт, молоко -200 гр, сливочное растопленное масло, сахар — 4 ст л, разрыхлитель — 5гр, соль — 0,5 ч.л, муку – 5 ст.л, груши мелкие — 6шт.

Яйца с молоком, солью, сахаром взбить, затем добавить два вида творога, влить растопленное масло и разрыхлитель и снова все тщательно взбить.

«Очищаете груши, оставляете хвостик – это для красоты и чтобы удобно было брать», — советует жена Юдашкина.

Смазать форму маслом, выложить туда тесто. Заранее почищенные от кожуры груши с плодоножкой расставить по кругу, и выпекать при 180-200гр 50-60 минут. Вынуть, посыпать сахарной пудрой.

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