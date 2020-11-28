Юлия Савичева объяснила, почему народ ненавидит жалующихся на безденежье артистов

Певица Юлия Савичева в Instagram объяснила, почему люди ненавидят жалующихся на безденежье в период пандемии артистов и звезд отечественной эстрады.

По ее мнению, с одной стороны она понимает коллег, попавших в нелегкую ситуацию. С другой стороны, точно также сейчас некомфортно людям других профессий: сварщикам, инженерам, танцорам, дирижерам. Как отметила Савичева, некоторые звезды неосознанно подливают масла в огонь, рассказывая в интервью о коврах в прихожей стоимостью годовой зарплаты дальнобойщика.

«Все это очень грустно. Грустно от того, что кажется мы, и так разобщенные, как бы отдаляемся еще больше, хотя в такое непростое время должно же быть все наоборот? Ведь это моя работа — сближать людей, дарить эмоции и, хотя бы ненадолго, отвлекать от насущных проблем. А как это делать сейчас, в такое странное время? Сложное время для всех, непонятное… Или мне так кажется?» Юлия Савичева

Напомним, что за последние месяцы многие звезды отечественной эстрады жаловались не непростые времена из-за пандемии. По мнению некоторых, артистам в этот непростой период должно помогать в финансовом плане государство.

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