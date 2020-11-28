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«Я летала надо льдом»: Бузова на репетиции чуть не разбилась из-за отказавшей страховки

Поющая телеведущая отрабатывала смертельно опасный номер.

«Я летала надо льдом»: Бузова на репетиции чуть не разбилась из-за отказавшей страховки
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ведущая реалити «Дом-2» Ольга Бузова принимает участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым девушка ежедневно оттачивает свое мастерство и артистизм на льду. И очередной номер певица будет исполнять под свой новый трек «Люди не верили».

Кроме лирического надрыва, номер содержит и опасный трюк. О нем звезда сообщила своим подписчикам в Instagram:

«Я летала надо льдом. В прямом смысле этого слова», — заинтриговала звезда.

Однако, одна из репетиций этого красивого номера могла закончится печально. Оказалось, что страховка, которая закреплена на запястье певицы, во время подъема на большую высоту не сработала и соскользнула к ладони девушки, сообщает «Комсомольская правда».

Бузова смогла выполнить трюк в воздухе и чудом осталась целой и невредимой. Уже твердо стоя на льду, девушка рассказала, что приключилось с ней на высоте.

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