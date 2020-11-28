На стиле: Пугачева в шляпке, полупальто и кожаных брюках позировала с сыном от Галкина

Примадонна не изменяет молодежному стилю в одежде.

70-летняя Алла Пугачева последние годы придерживается молодежного стиля в одежде. Фигура Примадонны позволяет носить скинни, легинсы, косухи, кеды, которые подчеркивают стройность форм эстрадной дивы. И на этот раз легенда сцены не стала делать исключений.

Для выхода в свет Примадонна облачилась в стильное полупальто оверсайз в мелкую клетку, кожаные брюки прямого кроя. В качестве головного убора образ певицы дополнила шляпка с вуалью. Любимица миллионов позировала с семилетним сыном Гарри от Максима Галкина.

«Алла и Гарри», — подписал муж Пугачевой фотографию и поделился ею с подписчиками.

Фолловеры без промедлений дали обратную связь. Многие поспешили усыпать Примадонну комплиментами и одарить приятными пожеланиями:

«Алла Борисовна! Загляденье!», «Очень красивый образ у Аллы», «Алла просто восхитительно выглядит!», «Алла красотка всегда», «Какие красивые», «Куда собрались такие модные?», «На стиле», «Молодец Алла, хорошо выглядит, и вкус есть и стиль», — пишут в комментариях.

Накануне Алла Борисовна желала всем, у кого в пятницу была баня, легкого пара из парной.

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