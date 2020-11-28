«Уже 15 лет не могу спеть»: Лоза из-за Киркорова лишен возможности исполнить хит на «Голубом огоньке»

Как отметил певец, его просто и близко не подпускают к данной программе.

Музыкант Юрий Лоза заявил, что «Голубой огонек» — это коммерческая структура, где главная цель, стоящая перед организаторами, заработать деньги. Директоров программы, как он считает, совсем не интересует мнение народа.

«Хозяева «Голубых огоньков» не спрашивают у артистов, не попадающих в их список: «Ребят, а у вас есть какие-нибудь песни про Новый год?» Вот у меня есть прекрасная новогодняя песня, но я уже 15 лет не могу ее спеть ни в одной из программ».

Юрий Лоза

Как отметил Лоза, вина за это лежит, в том числе, и на поп-короле Филиппе Киркорове. По его словам, тот шьет на новогодние корпоративы по 20 костюмов. Если музыканту сказать, что Лоза хочет спеть новогоднюю песню, то Киркоров просто устроит скандал и драку. По словам Лозы, такие люди как Киркоров пойдут на все, чтобы сохранить свою популярность, сообщает «Собеседник».

Ранее певец Валерий Меладзе призвал коллег по творческому цеху проигнорировать «Голубые огоньки», потому что звездам из-за пандемии не разрешают петь на новогодних корпоративах. Правда, эта инициатива не нашла поддержки у большинства других звезд шоу-бизнеса.

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