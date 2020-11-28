«А вот и Коля Басков нарисовался»: Харламов представил неожиданного гостя на «Давай поженимся»

Юморист в очередной раз посмеялся над популярной программой и ее гостями.

Юморист Гарик Харламов в Instagram в очередной раз подверг троллингу популярную программу «Давай поженимся». На этот раз от него досталось певцу «золотому голосу России» Николаю Баскову.

На кадрах записи можно увидеть, как на программу пожаловал некий мужчина. Он исполнил перед гостями студии хит Николая Баскова «Натуральный блондин». Причем его пение оставляло желать лучшего. Делал он это крайне неумело и непрофессионально, чем вызвал умиление всех гостей студии.

«А вот и Коля Басков нарисовался. Танцуем». Гарик Харламов

«Колян знает тропинки волшебных полян», «Харламов, ты просто красавец», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гарик Харламов регулярно троллит ведущую «Давай поженимся» актрису и телеведущую Ларису Гузееву. Сама ведущая первое время пыталась возмущаться, но позже смирилась.

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