«Крутое и очень теплое»: Бузова похвасталась новым пальто рубашечного кроя

Модница в своем плотном графике всегда находит время на шопинг.

Поющая телеведущая Ольга Бузова в новом телесезоне принимает участие в проекте «Ледниковый период». Все свободное время звезда проводит на тренировках и репетициях, чтобы достойно выступить перед судьями в субботу. Но, как настоящая модница, Бузова не забывает радовать себя обновками и находит время на шопинг даже в столь загруженном, как у нее, графике.

Так, в гардеробе Бузовой появилось новое пальто. Сейчас в тренде рубашечный крой, и телеведущая не прошла мимо него и приобрела удлиненную модель верхней одежды. Причем, это утепленная вещь.

«Смотрите, какое крутое зимнее и очень теплое пальто я приобрела!», — похвасталась Бузова.

Пальто выполнено в модную крупную клетку молочно-бежевого цвета. К слову, у многих звездных модниц в этом сезоне появилась подобная модель верхней одежды. Например, у Стеши Маликовой.

Смотрите также