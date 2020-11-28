«Это мой крик души»: Александра Солдатова рассказала, как боролась с булимией

Гимнастка Александра Солдатова в Instagram опубликовала большой пост, который посвятила всем людям, которые борются с булимией – расстройством приема пищи.

Как заявила звезда, ей почти ежедневно пишут с подобными проблемами девушки. По ее словам, некоторые до сих пор думают, что это выдумки и самовнушение. На самом деле таким людям нужна помощь, причем профессиональных специалистов.

Как отметила Александра Солдатова, в свое время она пережила ад. Она очень эмоциональный и чувствительный человек, поэтому ей было непросто. По ее словам, главное не держать в себе проблему, а делиться с близкими.

«Это мой крик души. Пока сейчас я никак не могу вам всем помочь, кроме как сказать еще раз: «Не молчите». То, что с вами происходит — ненормально! Поэтому скажите! Хоть кому-нибудь! Очень прошу». Александра Солдатова

Александра Солдатова – четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. Сейчас спортсменке 22 года, и она смогла преодолеть все сложности, связанные со здоровьем.

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