«Быть самодостаточной женщиной тоже неплохо»: Туктамышева рассказала о личной жизни

Как отметила чемпионка мира 2015 года, она сейчас одинока.

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева заявила, что в данный момент жизни она одинока и у нее нет любимого человека. При этом она заверила, что ощущает себя хорошо. Как сказала Туктамышева, у нее в жизни есть друзья, лучшие подруги, семья. Она не может назвать себя человеком, который обделен любовью.

«Любовь разная может быть. Конечно, приятно разделять что-то с любимым человеком, но быть самодостаточной женщиной тоже неплохо».

Елизавета Туктамышева

Как отметила Елизавета Туктамышева, она смогла сама себе купить квартиру и машину. При этом деньги она заработала честным трудом. Для того, чтобы позволить себе квартиру и машину, как думает звезда, необходимо выступать на международном уровне и добиваться хорошего результата на чемпионатах мира, сообщает gazeta.ru.

Напомним, что Елизавета Туктамышева выиграла на недавнем этапе Гран-при в Москве золотую награду. При этом она смогла опередить таких звезд, как Алена Косторная и Александра Трусова, которые изначально считались главными фаворитами.

Смотрите также: