«Он для меня не является ориентиром»: Туктамышева негативно высказалась о Моргенштерне

Победительница недавнего этапа Гран-при в Москве фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что ей не нравится творчество музыканта Моргенштерна и других рэперов.

«Он для меня не является ориентиром, и я не то что бы далека, но не особо слежу за всей этой индустрией».

Елизавета Туктамышева

По словам Елизаветы Туктамышевой, она не любит творчество Моргенштерна и других рэп-звезд, которые сегодня являются кумирами молодежи. Ей больше по душе рок-музыка. Причем в старом классическом варианте.

По ее признанию, она любит, как зарубежный, так и русский рок. Впрочем, порой Туктамышева, как настоящий меломан, может послушать такие направления, как R’n’B, и хип-хоп, сообщает Газета.ru.

Напомним, что Елизавета Туктамышева – чемпионка мира по фигурному катанию в женском одиночном разряде 2015 года. Последние годы она выступала не очень удачно и многие списывали ее со счетов. Сама она мечтает пробиться на зимние игры в китайском Пекине в 2022 году.

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