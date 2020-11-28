«Будем разбираться»: адвокат Риты Дакоты сообщила о незаконном распространении личных данных певицы

В последних Stories личного профиля исполнительницы Риты Дакоты появился скриншот комментариев с угрозами. Певица рассказала, что одна из соседок распространила без ведома Дакоты и ее семьи домашний адрес артистки. После этого бывшей жене Влада Соколовского стали поступать гневные сообщения с расправой.

Рита решила посоветоваться со своими поклонниками, стоит ли ей обращаться в суд. А ее адвокат Жанна Маргулис специально для портала Teleprogramma.pro прокомментировала ситуацию с распространением персональных данных Дакоты.

«Ситуация странная, более того, возникла на ровном месте с подачи соседей. Кто конкретно опубликовал информацию о месте жительства Риты Дакоты в интернете, сейчас не имеет значения, так как на повестке дня вопрос в первоисточнике, то есть, кто впервые распространил информацию посредством мессенджера третьим лицам. Будем разбираться», — заявила юрист.

Также эксперт добавила, что подобные ситуации возникают из-за недоразумений с соседями довольно часто. Сейчас в Сети началась настоящая травля Риты Дакоты. Несмотря ни на что, адвокат, как и сама Рита, уверена в победе.

«Закон запрещает любой сбор, хранение, распространение информации о частной жизни лица без его согласия», — напомнила о российском законодательстве Жанна Маргулис.

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