«В телефоне включим бой курантов»: Подольская поделилась планами на Новый год, позируя на фоне елки

38-летняя Наталья Подольская вместе с мужем, 52-летним Владимиром Пресняковым-младшим, приняли участие в съемках новогодней передачи. Певица выбрала стильное черное платье в пол, сочетающее различные фактуры. После чего звезды запечатлелись на фоне украшенной новогодней ели, и Подольская поделилась с подписчиками планами на праздники:

«Где будете отмечать?, — поинтересовалась звезда. И рассказала о планах своей семьи: «Мы дома. Для детей Новый Год будет в 21-22.00. В телефоне включим бой курантов и подарим подарки, в прошлом году так делали! А потом сами встретим в 0.00».

Этот Новый год Подольская и Пресняков встретят расширенным составом семьи – недавно у них родился еще один сын, которого назвали Ванечкой. Малышу уже месяц, и молодая мамочка посвящает себя полностью семье.

Недавно Подольская призналась, что материнство со вторым ребенком сильно отличаются от первого опыта. Сейчас артистка более расслаблена и испытывает меньше тревог и переживаний за кроху.

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