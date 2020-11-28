«Деньги на счет вносил муж»: адвокат Алины Вердиш рассказал, как Сафронов получал взятки

По словам Антона Герца, иллюзионисту может грозить до десяти лет лишения свободы.

Адвокат экстрасенса и парапсихолога Алины Вердиш юрист Антон Герц рассказал, как иллюзионист Сергей Сафронов получал взятки за продвижение участницы на «Битве экстрасенсов».

«Деньги на счет Сафронова вносил супруг Алины, Евгений, поэтому он подал в суд. Это называется взыскание неосновательного обогащения, то есть когда человек удерживает имущество других лиц, не имея на это законного основания». Антон Герц

Как отметил Герц, иллюзионист может получить до десяти лет лишения свободы за свои деяния. По его словам, шансы в возбуждении уголовного дела против звезды крайне высоки. Он также заметил, что каждое свое действие Алина Вердиш готова доказать документально, сообщает «СтарХит».

Напомним, что экстрасенс Алина Вердиш несколько дней назад обвинила Сергея Сафронова в получении взятки. По ее словам, за выполнение заданий иллюзионист просил крупные суммы денег. Сам Сафронов заметил, что его оклеветали. За свое честное имя он будет бороться в суде.

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