«Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу»: Резник высказался о «бедствующих» звездах

Поэт-песенник Илья Резник призвал российских звезд шоу-бизнеса не жаловаться на безденежье, а заняться делом. Как отметил Резник, ему попадались в Сети карикатуры, на которых звезды просят помощи у президента и государства. Это выглядит очень смешно.

Как отметил Резник, до пандемии звезды прекрасно зарабатывали. Покупали дворцы, квартиры и машины, получали огромные гонорары на корпоративах. По его мнению, сейчас им стыдно плакаться, потому что простой народ живет намного хуже их. Как добавил Резник, у некоторых людей даже нет денег на еду.

«А что звезды? Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублевке. Недорого, со скидкой, и жить на эти деньги. Не надо жадничать и все хапать, хапать, хапать». Илья Резник

Ранее продюсер Иосиф Пригожин говорил, что артистам в пандемию необходима денежная помощь от государства, что вызвало широкий общественный резонанс. Позже он отмечал, что его неправильно поняли. По его словам, помощь нужна прежде всего артистам из глубинки, где отменили все спектакли, сообщает «Собеседник».

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