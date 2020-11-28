Подольская в блестящем платье-бюстье с полупрозрачной юбкой в пол снялась в новогоднем концерте

В эти дни многие телеканалы уже вовсю снимают новогодние концерты и передачи. На одну из записей отправились Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Об этом звезда сообщила подписчикам в Сети.

Певица выбрала в качестве новогоднего теленаряда эффектное черное платье в пол, сочетающее комбинацию разных фактур. Блестящее бюстье перешло в полупрозрачную юбку в пол из черного тюля, а на бедрах наряд украсила трендовая бахрома.

«Это мы снимаем с @presnyakovvladimir новогодний огонек на Россия 1. Смотрите и слушайте наш новый дуэт после 00.00», — подписала снимок певица.

Муж с женой недавно выпустили совместный трек «Почему небо плачет». Именно с этой лирической композицией они выступили на новогоднем шоу.

К слову, звездная пара недавно отметила месяц со дня рождения их второго сына, малыша Ивана. Он появился на свет в конце октября, и мама с папой посвящают ему все свое свободное время.

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