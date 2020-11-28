«Он давно живет за границей»: отец Константина Крюкова почти не общается со своей внучкой

Как отметил актер, тринадцатилетняя Юлия очень сильно похожа на деда, но практически не видит его.

Актер Константин Крюков признался, что его отец Виталий, выпускник МГИМО и доктор философских наук, практически не общается со своей тринадцатилетней внучкой Юлией. Мужчина много лет назад перебрался за границу, где успешно развивает свой ювелирный бизнес.

По словам Константина Крюкова, его дочь похожа на деда. У них есть общие черты характера. Да и внешнее сходство налицо.

«Они не общаются. Отец давно живет за границей. Они видятся, конечно, но очень редко. Скажу, что моя дочь часто говорит словами моего отца. Я раньше думал, что такое невозможно».

Константин Крюков

Напомним, что дочь у Константина Крюкова родилась в 2007 году от дочери бизнесмена Евгении Варшавской. В браке с наследницей «угольного магната» актер был всего два года. Ради ребенка они сохранили дружеские отношения с женщиной. Их дочь много времени проводит в доме отца. Как известно, бабушка Юлии актриса Алена Бондарчук давно ушла из жизни. В 2009 году она умерла в возрасте 48 лет от рака, сообщает портал vokrug.tv.

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