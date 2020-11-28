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«Он давно живет за границей»: отец Константина Крюкова почти не общается со своей внучкой

Как отметил актер, тринадцатилетняя Юлия очень сильно похожа на деда, но практически не видит его.

«Он давно живет за границей»: отец Константина Крюкова почти не общается со своей внучкой
Константин Крюков. Фото: Globallookpress.com

Актер Константин Крюков признался, что его отец Виталий, выпускник МГИМО и доктор философских наук, практически не общается со своей тринадцатилетней внучкой Юлией. Мужчина много лет назад перебрался за границу, где успешно развивает свой ювелирный бизнес.

Алена Бондарчук
Алена Бондарчук. Фото: Globallookpress.com

По словам Константина Крюкова, его дочь похожа на деда. У них есть общие черты характера. Да и внешнее сходство налицо.

«Они не общаются. Отец давно живет за границей. Они видятся, конечно, но очень редко. Скажу, что моя дочь часто говорит словами моего отца. Я раньше думал, что такое невозможно».

Константин Крюков

Напомним, что дочь у Константина Крюкова родилась в 2007 году от дочери бизнесмена Евгении Варшавской. В браке с наследницей «угольного магната» актер был всего два года. Ради ребенка они сохранили дружеские отношения с женщиной. Их дочь много времени проводит в доме отца. Как известно, бабушка Юлии актриса Алена Бондарчук давно ушла из жизни. В 2009 году она умерла в возрасте 48 лет от рака, сообщает портал vokrug.tv.

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