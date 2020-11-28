Моргенштерн заработал за двухчасовой концерт в Екатеринбурге четыре миллиона рублей

Музыкант Моргенштерн заработал за двухчасовой концерт в Екатеринбурге перед сотрудниками гипермаркета «Сима-ленд» четыре миллиона рублей. Фотографии с выступления появились на страничке в Instagram руководителя компании «Империя звука» Табриза Шахиди.

Интересно, что сотрудникам организации запретили выкладывать фотографии в социальные сети. Времена сейчас, как известно, непростые. Кругом бушует коронавирус, а большое скопление народа – крайне опасно.

Кстати, сам Моргенштерн также не стал светиться, что выступил в столице Среднего Урала. Не исключено, что об этом его попросили сотрудники организации, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что сегодня Моргенштерн — один из самых популярных рэперов в стране. При этом он не стесняется хвастаться своими богатствами. На его страничке постоянно появляются фотографии, на которых он запечатлен с пачками денег.

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