Кристина Асмус в красном купальнике и пуховике исполнила роль невесты-алкоголички

Актриса Кристина Асмус в Instagram разместила забавный ролик, на котором она исполнила роль падшей женщины-алкоголички. На кадрах звезда фильма «Текст» запечатлена в красном купальнике и в пуховике. Сзади можно увидеть фату, а в руках у бывшей жены юмориста Гарика Харламова бутылка водки. Судя по всему, она сыграла пьяную невесту, ищущую приключений.

«А как проходит ваш вечер пятницы?» — задала вопрос звезда своим многочисленным подписчикам.

«Кристина, только не мерзните. Хотя с водочкой вам, наверное, жарко», «Классный образ. Мы вас просто обожаем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Кристина Асмус после расставания с Гариком Харламовым пока одинока. У пары есть общая дочь Анастасия. Недавно стало известно, что Харламов переписал особняк, который приобрел еще до знакомства с Асмус, на свою наследницу. Кстати, сейчас в этом доме проживает, как раз Асмус и их общая дочь.

Смотрите также: