«Я сильный, ты не справишься»: Харламов признался, что ему пишет парень с просьбой о любви

Юморист Павел Воля в очередной раз высмеял своего друга шоумена Гарика Харламова в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ. В гости к звездам пришла певица Анна Седокова со своим любимым человеком баскетболистом Янисом Тиммой.

«Тебе так понравились ее мячи, что ты купил кольцо», — с места в карьер начал издеваться над звездами Харламов.

Между тем Седокова принесла в подарок книгу, которую недавно выпустила: «Я сильная – я справлюсь» и толстовки. «А если я в Пензу приеду в кофте с надписью: «Я сильная, я справлюсь». Как думаешь, я там справлюсь в итоге на районе. Спасибо тебе за подарки», — заметил Воля.

Как отметила Седокова, книга поможет в первую очередь женщинам после разводов. Воля тут же «перевел стрелки» на Харламова, который якобы тоже страдает. «Мы приходим в офис, а он сидит сопли наматывает. Харламов страдает, ты не понимаешь», — сказал он. «Я сделаю свитшоты: «Я слабый, мне капец» — заметил Харламов.

«Да я уверена, что тут ползала тебе писало после развода», — отметила Седокова.

После этого Воля попросил поднять в зале руки тех, кто писал Харламову. «Посмотри, один парень поднял руку», — отметил он. «Вот он и пишет мне постоянно в директ. Я сильный, ты не справишься», — заметил Харламов.

Напомним, что Гарик Харламов развелся с актрисой Кристиной Асмус. У них есть общая дочь, но она не спасла союз.

Смотрите также: