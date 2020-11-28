Артемий Лебедев представил новый логотип «Камеди Клаб» за «30 миллионов долларов»

Известный дизайнер Артемий Лебедев в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ нарисовал новый логотип программы, который по достоинству оценили резиденты шоу Павел Воля и Гарик Харламов.

«С нас, я так понимаю, 30 миллионов долларов», — заявил Гарик Харламов. «Конечно, счет вам пришлю», — отреагировал на это Артемий Лебедев.

«Когда Гарику придет счет, то у него глаз станет красным и лопнет, как на логотипе. Слушай, а если честно, то концептуальненько», — добавил Павел Воля. «Да, неплохо», — сказал на это Гарик Харламов.

«Спасибо, пользуйтесь на здоровье», — заметил Артемий Лебедев, после чего отправился на свое место в зале.

Напомним, что Артемий Лебедев — известный дизайнер, изобретатель, предприниматель, блогер и путешественник. У него есть своя студия. Он участвовал в создании логотипов многих российских городов. Еще одним интересным фактом из его биографии является то, что у него десять детей.

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