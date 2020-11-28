«Дизайнерский купальник от любимого человека»: Волочкова прикрылась камешками на пляже

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram разместила очередной откровенный кадр со своего отдыха на Мальдивах. На снимке она запечатлена своим любимым человеком, загорающей на пляже. При этом звезда прикрыла свои прелести камешками.

«Дизайнерский купальник от любимого человека», — отметила она.

По традиции, танцовщица закрыла комментарии на своей страничке. В последнее время ей прилетает много «проклятий» от поклонников.

Интересно, что подобные снимки она уже ранее размещала в соцсетях, когда несколько лет назад отдыхала за рубежом на курортах. Судя по всему, балерина взялась за старое.

Напомним, что на Мальдивах она сейчас находится со своим любимым человеком. Мужчину зовут Олег. Звезда порой показывает его частично на своей страничке. В этом году должна была состояться их свадьба, но все планы спутала пандемия. Впрочем, Анастасия Волочкова не расстраивается. Она не раз отмечала, что штамп в паспорте — это не самое главное для нее.

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