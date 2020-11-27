«Экстренное кесарево»: Оля Жарикова из «Дома-2» раскрыла детали родов и впервые показала дочку

Ольга Жарикова решилась показать подписчикам свою новорожденную дочку. Бывшая участница проекта «Дом-2» опубликовала в Instagram невероятно трогательное фото, на котором она запечатлена вместе со своей крошечной наследницей. Молодая мама прижимает дочку к груди и не может надышаться ею.

Ольга Жарикова сообщила, что врачи принесли ей малышку только около суток назад. Оказывается, девочка появилась на свет с помощью кесарева сечения, и потому медики дали ее маме время на восстановление после операции.

«В 05:30 отошли воды, и получается, экстренное кесарево делали, дату все-таки она сама выбрала», — поделилась бывшая участница «Дома-2» с подписчиками.

Ольга рассказала также, что дочка очень похожа на своего папу. А от мамы ей досталась только ямочка на щечке.

Напомним, брюнетка впервые стала мамой 24 ноября. Радостную новость Ольга Жарикова сообщила в Instagram, она рассказала, что дочка родилась миниатюрной. Вес малышки при появлении на свет составил 2630 граммов, а рост — 48 сантиметров.

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