«Пойду учиться на декоратора»: Ольга Ушакова раскрыла причины ухода с Первого канала

Телеведущая уточнила, что вернулась в отпуск по уходу за младшей дочерью.

Звезда экрана и многодетная мама Ольга Ушакова решила внести ясность. Как выяснилось, подписчики телеведущей неверно истолковали один из ее постов, в котором она сообщала, что вынуждена оставить работу на Первом канале.

Теперь же Ольга Ушакова уточнила, что она всего лишь вернулась обратно в декретный отпуск, когда поняла, что приступила к ведению передачи «Доброе утро» слишком рано, — младшей дочери звезды Белле всего девять месяцев.

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Семья и дети требуют ее постоянного присутствия. Так что, молодая мама предпочла пока не совмещать заботу о дочерях и карьеру, а вместе с семьей улетела в Дубай.

Несмотря на то, что отпуск по уходу за ребенком дается на целых три года, Ольга Ушакова уверена — она вернется в эфир гораздо раньше. Пока же брюнетка хочет провести время декрета с пользой и получить новую профессию.

«Во время предыдущего декрета прошла курсы отельеров зачем-то. Сейчас «пойду» учиться на декоратора», — поделилась телеведущая планами в Instagram.

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