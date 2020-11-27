«Невосполнимая утрата»: Наталья Сенчукова сообщила о смерти музыканта группы «Дюна»

Клавишнику коллектива Андрею Апухтину было 58 лет.

Жена бессменного солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина Наталья Сенчукова разместила на своей страничке в Instagram скорбный пост, посвященный памяти музыканта популярного коллектива.

Певица сообщила, что скончался клавишник Андрей Апухтин. В августе этого года мужчине исполнилось пятьдесят восемь лет.

Наталья Сенчукова призналась, что чувствует невероятную боль из-за этой тяжелой потери.

«В группе «Дюна» невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет…» — написала вокалистка.

Наталья Сенчукова предпочла не уточнять, по какой причине скончался Андрей Апухтин. Не исключено, что мужчина мог болеть коронавирусом. На одном из сайтов, посвященных группе «Дюна» сообщается, что у клавишника коллектива было два прозвища — Толстый и Опух.

Под публикацией Натальи Сенчуковой о кончине Андрея Апухтина поклонники группы «Дюна» оставляют скорбные комментарии.

«Очень жаль, когда из жизни уходят друзья, такие талантливые люди! Светлая память, соболезнования родным и близким!», «О, божечки… Как же жаль…», «Светлая память. Соболезную», — высказываются подписчики Натальи Сенчуковой.

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