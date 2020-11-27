«Состояние так себе»: Ирина Агибалова из «Дома-2» рассказала о мучительной борьбе с коронавирусом

Телебабушка призналась, что потратила много денег и сил на лечение.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ирина Агибалова несколько дней не выходила на связь с подписчиками Instagram. Женщина больна коронавирусом и у нее попросту нет сил на ведение своего микроблога.

Ирина Александровна призналась, что выглядит сейчас ужасно, и потому для публикаций выбирает архивные летние снимки.

«Сегодня десятый день, как я заболела ковидом и первый день без температуры. Состояние так себе, если честно», — поделилась с поклонниками телебабушка.

Ирина Агибалова рассказала, что справиться с болезнью ей помогают врачи, которых ей порекомендовали подписчики. Звезда реалити-шоу «Дом-2» добавила, что потратила немало денег на диагностику заболевания и лекарства от него.

За визит домой врача из частной клиники Ирина Агибалова заплатила три тысячи рублей, за мазок на ковид отдала тысячу девятьсот рублей и еще три тысячи девятьсот рублей – плата за КТ.



Между тем, Ирина Александровна старается не поддаваться панике, она уверена, что коварная болезнь скоро отступит. И добавляет, что чувствует себя немного лучше, чем несколько дней назад.

Смотрите также