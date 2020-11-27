«Оставайся такой же простой»: полуобнаженный Андрей Малахов публично обратился к Виктории Боне

Телеведущий передал привет звезде реалити-шоу «Дом-2» из бассейна, расположенного на крыше одного из отелей в Дубае.

Не в пример многие другим известным дамам, Виктория Боня, ставшая популярной после участия в «Доме-2», свой возраст не скрывает. 27 ноября утром красавица сообщила в Instagram, что разменяла пятый десяток – Виктории исполнился сорок один год.

Отмечать свой день рождения звезда прилетела из Монако, где сейчас живет, в Дубай. Именно здесь она назначила место встречи всем своим друзьям. Авиасообщение с Арабскими эмиратами не закрыто, и к тому же здесь сейчас разгар сезона. В числе приглашенных оказался и известный телеведущий Андрей Малахов, с которым, как известно, Виктория Боня очень дружна.

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Автор и ведущий популярных ток-шоу телеканала «Россия 1» поздравил Викторию Боню с днем рождения весьма горячей публикацией в Instagram. Андрей Малахов запечатлен во время принятия водных процедур в бассейне, расположенном на крыше одного из фешенебельных отелей Дубая.

«Утро нового дня: отмечаю важную дату в жизни Виктории Бони на крыше отеля. Оставайся такой же простой и классной!» — пожелал Андрей Малахов подруге.

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