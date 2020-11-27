«Интересная комбинация»: Бородина для съемки выбрала блузку в желтый горошек и коричневую юбку из кожи

Телеведущая Ксения Бородина следит за трендами и модно одевается. Девушка обожает шопинг и регулярно пополняет свой гардероб стильными вещами и аксессуарами. На съемки программ, которые звезда экрана ведет на телеканале ТНТ, она появляется исключительно в продуманных аутфитах.

Так, на очередных съемках Бородина предстала перед камерами в блузке и мини-юбке из кожи. Цветовое сочетание наряда оказалось довольно оригинальным: черная блуза в желтый горох контрастировала с горчичного тона низом.

Стилист Лина Дембикова отметила, что наряд получился интересным, и объяснила, почему:

«Интересная комбинация принта и колготок в горошек. Такая хорошая комбинация глубокого коричневого с желтым, с интересным анималистичным принтом. Для того, чтобы все это выглядело очень гипертрофированным и излишне выразительным, Ксюша убрала волосы, за что хвалю, это хорошо, и макияж в меру яркий. Может быть, можно было бы поиграться с узором колготок и взять не горошек, а, например, такой же принт, как на блузке — это было бы чуть более логично с точки зрения стилистической комбинаторики. Но в принципе горошек меня не сильно смущает — концепт черных колготок в данном образе хорош», — похвалила идею Дембикова.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова окончила МГЛУ, арт-академию в Лондоне, школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. Является основателем школы имиджеологии. С 2017 года ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ.

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