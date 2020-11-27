«И конфетка за щекой-пухляшом»: Екатерина Андреева поделилась детским фото

Звезда показала раритетный снимок в день своего рождения.

Известная телеведущая Екатерина Андреева скрывает свой возраст. Но если верить, «Википедии», 27 ноября звезда Первого канала отмечает свой 59-й день рождения.

В свои годы Екатерина Андреева прекрасно выглядит, и больше 45-ти лет ей вряд ли можно дать. В день рождения теледива решила показать поклонникам нечто необычное. Екатерина Сергеевна разместила в Instagram фото, которое уже много лет хранится в ее семейном архиве.

На снимке, который слегка потрепало время, запечатлена хорошенькая девочка в очаровательной шляпке и при этом с винтовкой. Кадр явно выдает бунтарский характер крошки. В подписи к снимку Екатерина Андреева провела параллели между позирующей на нем пухляшке и собой нынешней.

«Серьезный вид (сохранился до сих пор, не всегда, правда, но часто) и конфетка за щекой-пухляшом. Ну и что, что я границу охраняю на даче. Война войной, а обед по расписанию», — написала телеведущая.

Екатерина Андреева добавила, что она по-прежнему обожает шляпы, и очень метко стреляет из ружья.

«4 из 5 в «десяточку» из мелкашки с 50 метров», — похвасталась звезда.

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