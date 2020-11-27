«Наш первый выход»: Степа Меньщиков привел на «Дом-2» трехмесячную дочку

Бывшие участники «Дома-2» Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах минувшим летом стали родителями очаровательной девочки Степании. Крошка появилась на свет в пять утра 26 августа, сделав своих маму и папу самыми счастливыми людьми на свете.

С рождением Степании прекратились постоянные скандалы между Степаном и Ангелиной. Пара, напомним, погрязла в конфликтах в последние недели беременности Гели.

После появления дочери на свет Степан Меньщиков и Ангелина Монах приняли решение об уходе с проекта, объяснив свой шаг возрастным цензом.

Но между тем, любовь к публичности и появлению на экране у обоих никуда не исчезла. Степан и Ангелина привели таки маленькую Степанию на «Дом-2». Вместе со своими родителями трехмесячная девочка пришла на ток-шоу проекта «Бородина против Бузовой».

«Наш первый выход на ТНТ в программе Бородина против Бузовой», — сообщил Степан Меньщиков в Instagram.

Поклонники эмоционально отреагировали на публикацию. Разумеется, у Меньщикова спрашивают, не означает ли это, что его семья готова вернуться на «Дом-2».

«Пути господни неисповедимы», — ответил им молодой отец.

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