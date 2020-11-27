«Как же мы по нему скучаем»: Водянова с бабушкой почтили память дедушки

Супермодель назвала младшего сына Виктора от Джастина Портмана в честь своего предка.

Бабушка топ-модели Натальи Водяновой на днях отметила свой 91-й день рождения. Лариса Гавриловна гостит у внучки в Париже, и знаменитость организовала в честь «бабунечки», как она ласково ее называет, званый ужин с поздравлениями и подарками.

Спустя несколько дней Водянова с бабушкой почтили память дедушки. Они установили фотографию Виктора Филипповича Громова, и супермодель запечатлела Ларису Гавриловну на фоне портрета мужа.

«Бабушка рядышком с дедушкой… как же мы по нему скучаем, но он всегда в наших сердцах и памяти», — подписала снимок модель.

Предок Водяновой — ветеран Великой Отечественной войны. Он прошел боевые действия, чуть не погиб. Служил 9 лет, с 1942 по 1950 гг — война для него закончилась в 50-м году, поскольку он участвовал при разминировании Черного моря. Вернулся на Родину и женился на бабушке Натальи Водяновой. По воспоминаниям внучки, Виктор Филиппович никогда не унывал и не сердился.

Водянова назвала в честь деда своего второго сына от Джастина Портмана. Сейчас Виктору уже 13 лет, и он, отмечала ранее мать, унаследовал черты характера своего деда.

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