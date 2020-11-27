«C лучшей женщиной на планете»: Мэттью Перри обручился со своей 29-летней девушкой

Звезда сериала «Друзья», 51-летний актер Мэттью Перри за свою жизнь встречался с такими актрисами, как Джулия Робертс и Лиззи Каплан, а вот женат не был ни разу. Но, возможно, теперь его холостяцкой жизни придет конец: 26 ноября 2020-го стало известно, что мужчина обручился со своей 29-летней подругой Молли Гурвиц, которая работает литературным менеджером. Артист сделал девушке предложение, и она ответила «да».

«Я решил обручиться, — рассказал актер изданию People. — К счастью, в это время я встречался с лучшей женщиной на планете».

Отметим, что пара начала встречаться только в 2018 году. Девушка упоминала своего кавалера в Instagram, в основном, по праздникам. А сам Перри только в начале 2020-го присоединился к социальной сети.

Напомним, что долгие годы актер страдал от викодиновой зависимости, часто лежал в реабилитационных центрах и пропускал съемки. Как-то он признался журналистам, что из-за этих проблем не помнит три года своей работы над сериалом «Друзья». Возможно, именно поэтому в молодости у Мэттью не сложилось с браком. Но, будем надеяться, что сейчас-то у «Чендлера» получится создать семью.

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