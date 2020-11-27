А что на десерт?: жена подарила Антону Макарскому торт с его лицом

26 ноября Антону Макарскому исполнилось 45 лет, а выглядит он сейчас, надо сказать, даже моложе прежнего. Супруга российского певца и актера Виктория Макарская, говорит:

«Мы, наверное, из тех людей, которые чем дольше живут, тем лучше себя чувствуют. Антон вообще как-то мне сказал: «Подожди, вот дети вырастут, мы с тобой на пенсии так отжигать будем».

Впрочем, они и сегодня не грустят. 27 ноября в доме ждут много гостей на день рождения Антона.

«К нам всегда на день рождения Антона приезжает много друзей и родственников, члены нашей съемочной группы, музыканты, из кинокомпании… — много всегда людей», — рассказывает Виктория ФАН.

Всех ждут в загородном доме в Подмосковье. С раннего утра Виктория на ногах, чтобы успеть накрыть праздничный стол. А вот про подарок мужу, певица не рассказала. В их семье не принято заказывать презенты.

«У нас есть традиция: дети всегда дарят подарки, сделанные своими руками. Вот, например, к этому дню рождения сделали картину из пластика. На ней море, белая птица и корабль с надписью 45», — рассказывает Виктория.

Что касается угощений, то гостям подадут хаш. Бабушка актера грузинка и любит данное блюдо. А еще будут шашлыки, много блюд, приготовленных на гриле и, конечно же, торт. Он эксклюзивный: Виктория специально заказала угощение с фотографией любимого мужа.