«С легким паром!»: Алла Пугачева запечатлелась в банном халате и шапке после парной

Примадонна подчеркнула, что селфи сделала без использования фильтров и масок.

Алла Пугачева довольно редко публикует в своем микроблоге в Instagram новые фото и видео. В основном Примадонну чаще можно увидеть в аккаунте ее мужа, Максима Галкина. Например, буквально вчера шоумен разместил видеоролик, который был снят самой Пугачевой: эстрадная дива была оператором и фиксировала на камеру открытие картинной галереи, которую устроили ее дети, семилетние Лиза и Гарри.

У себя в аккаунте Примадонна поделилась новым селфи. Алла Борисовна не постеснялась запечатлеть себя сразу после парной: в банном халате и колпаке, без макияжа и масок, как подчеркнула артистка, она написала:

«Всем, у кого сегодня банный день, с легким паром!» — пожелала Пугачева фолловерам.

Поклонникам новый снимок Примадонны пришелся по душе. Они поспешили отметить, что соскучились по публикациям любимой артистки.

«Вот это я понимаю — натуральная красота!», «Скучаю», «С легким паром!», «Прекрасна», «Красивая! Лицо идеальное», «Какая прелесть», «Алла Борисовна, вы прекрасны», — пишут поклонники.

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