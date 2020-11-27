Ведущая программы «Час суда» Елена Дмитриева приговорена к двум годам колонии за вымогательство

Елена Дмитриева села на скамью подсудимых, согласившись еще в 2017 году помочь бизнесмену по фамилии Павлов, обратившемуся к ней за юридической поддержкой в конфликте со своим экс-партнером, назовем его Бобровым. Мужчина рассказал, что общий бизнес прогорел, и бывший сотоварищ остался ему должен крупную сумму денег.

Чтобы вынудить Боброва вернуть ему восемьдесят миллионов рублей, Павлов заявил в полицию об угоне «мерседеса», а в качестве подозреваемого назвал имя человека, с которым у него когда-то был общий бизнес.

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Тогда Бобров пообещал, что готов вернуть деньги, и пригласил на встречу Елену Дмитриеву и своего экс-партнера по бизнесу Павлова. Перед этим мужчина пожаловался в ФСБ, заявив, что у него вымогают крупную сумму. В назначенное время Бобров явился на встречу в сопровождении силовиков. Дмитриеву и Павлова задержали и возбудили уголовное дело. В итоге, телеведущая была приговорена к двум годам колонии условно, а товарищ Павлов — к четырем годам, тоже условно, сообщает издание «МК».

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