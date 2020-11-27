«Нам по жизни дальше вместе не идти»: Рапунцель опровергла слухи о совместной жизни с Яббаровым

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала, почему у нее в соцсетях и у бывшего возлюбленного Ильи Яббарова появились их общие снимки. На кадрах они запечатлены втроем с общим ребенком. Некоторые пользователи сделали вывод, что звездная пара снова вместе.

«Мы помирились. Инициатива исходила с его стороны. У меня была обида на него из-за драки. Но когда в студии мой ребенок подошел и обнял своего отца, я сразу поняла, что надо отпускать обиды. Я простила и дала ему шанс на исправление. Я человек, который быстро забывает обиды. Нам по жизни дальше не идти и делить нечего. Он дал обещание, что не будет появляться в жизни сына раз в три месяца, а станет ему полноценным папой. Он обещал мне помогать и обеспечивать ребенка». Алена Рапунцель

Как сказала Алена Рапунцель, они расстались два года назад. «Дай бог, чтобы у него все было хорошо. Сейчас ребенку нужны мама и папа. Когда сын вырастет, то он увидит эти ролики и нарезки в Интернете. Он сам решит, общаться или нет с отцом. Ему сейчас всего два года, и он не понимает этих скандалов. Я, если честно, пока не очень верю, что он исправится. Если он не сдержит обещание, то я просто не буду с ним общаться. У него есть жена. Она тоже станет мамой в будущем. Я с ней поговорила. Она сама увидит, какой он отец для своего ребенка, и сделает выводы, нужны ли им общие дети», — заметила Рапунцель.

Напомним, что у Ильи Яббарова сейчас новая жена Анастасия Голд. Общих детей в этом союзе пока нет.

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